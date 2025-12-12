Минэнергетики Подмосковья напомнило о рисках проведения интернет-проводов к ЛЭП

С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» обнаружили в Подмосковье свыше 240 тысяч незаконно установленных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП. Масштабная проверка нужна для наведения порядка в цифровой инфраструктуре региона и обеспечения стабильной работы как электрических сетей, так и интернета.

В Министерстве энергетики Московской области напоминают, что нелегально смонтированные кабели создают серьезные риски. Непрофессиональная установка может повредить электросети, что приведет к перебоям в подаче электричества и оставит без связи целые микрорайоны. Удаление таких подвесов повышает общую надежность энергосистемы и телеком-услуг, делая интернет и мобильную связь более стабильными.

«Борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. В то время как недобросовестные провайдеры экономят на всем этом, монтируя кабели самовольно, а абонентскую плату с клиентов берут такую же или даже выше», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Кроме того, незаконные крепления несут угрозу жизни и здоровью людей, так как неправильно закрепленные конструкции превращают опоры ЛЭП в потенциально опасные объекты.