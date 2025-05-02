Минэнергетики Подмосковья: более 450 бригад устранят аварии на электросетях

С вечера 1 мая в Подмосковье из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега энергетики перешли на усиленный режим работы. Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» мобилизовали все силы, чтобы оперативно устранять аварии на электросетях.

Из-за непогоды на севере и северо-западе области наблюдаются перебои в электроснабжении. Сейчас в восстановительных работах участвует 451 аварийная бригада — 1,7 тысячи человек и 658 единиц техники.

Энергетики постоянно обмениваются информацией с МЧС, властями, местными администрациями и Гидрометцентром, чтобы реагировать на изменения погоды как можно быстрее.

Напомним, в случае отключения света или повреждения электросетей, необходимо сообщить об этом по номеру «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20. Также можно написать виртуальному помощнику Электре или позвонить на горячую линию «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.