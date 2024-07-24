Минэкологии запретило добычу песка на месторождении «Горское» под Коломной

Компании «Карьер-Неруд» запретили добывать песок на месторождении «Горское» под Коломной из-за нарушений правил лицензии. Предприниматели трижды пытались опротестовать решение Минэкологии Подмосковья в суде, но там поддержали позицию ведомства.

«Компанию не раз уличали в нарушениях условий лицензии. В частности, она работала в отсутствие согласованного технического проекта на разработку участка недр с дальнейшей рекультивацией. Кроме того, в течение двух лет компания не предоставляла в министерство отчетность об объемах добычи», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Предпринимателей несколько раз предупреждали и привлекали к административной ответственности должностных лиц. Однако нарушения не устранили.

В итоге Минэкологии прекратило право пользования участком на «Горском». Компания пыталась опротестовать распоряжение — сначала в Арбитражном суде Московской области, затем в Десятом арбитражном апелляционном суде. Теперь и Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность действий министерства.

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