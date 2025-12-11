Минэкологии выявило признаки несанкционированного размещения отходов в Мытищах

Минэкологии Московской области подключилось к судебному разбирательству по иску администрации Мытищ к компании «Специализированный застройщик „М-Сити“». Поводом стали нарушения природоохранного законодательства, выявленные на принадлежащем компании участке.

В ведомстве сообщили, что участок, который относится к сельскохозяйственным землям, длительное время не использовался по назначению. Министр экологии Виталий Мосин отметил, что инспекторы также обнаружили признаки несанкционированного размещения отходов, после чего компании вынесли предостережение о недопустимости нарушений.

Администрация Мытищ провела повторную проверку и подтвердила выводы экологов. В иске говорится, что застройщику выдали два предписания, но к моменту обращения в суд компания так и не устранила выявленные нарушения. Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что участок находится в водоохранной зоне реки Чермянка.

Теперь администрация требует через суд обязать компанию вывезти мусор, подготовить проект рекультивации и привести землю в соответствие с ее целевым назначением.