Минэкологии выявило поддельные документы на самоходную технику в двух округах Подмосковья

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили два случая использования поддельных документов на самоходную технику в Подмосковье. Нарушения выявили в Мытищах и Долгопрудном.

Во время технического осмотра транспорта и замены удостоверения тракториста-машиниста были обнаружены признаки подделки документов. Выдача удостоверений не подтвердилась. Материалы дел передали в ОП по Долгопрудному и Мытищам для расследования по статьям 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ведомство напоминает, что за подделку и сбыт поддельных документов предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. Также возможны ограничения свободы или принудительные работы на срок до одного года.

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