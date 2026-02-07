Минэкологии выявило нарушения в Мытищах

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что инспекторы эконадзора обследовали земельный участок в деревне Сухарево. В ходе проверки выявлены следы земляных работ в водоохранной зоне реки Уча. Правонарушителю, являющемуся собственником участка, было объявлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований.

Министерство напоминает, что нарушение правил использования прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны влечет за собой наложение административного штрафа: для граждан — от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей, для должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.