Минэкологии рассказало об уникальных природных памятниках Подмосковья

В Подмосковье палеонтологи находят кости и зубы морских рептилий, а также бивни мамонтов. На территории региона расположено несколько ООПТ, где сохранены уникальные геологические разрезы и выходы пород.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, на территории Подмосковья располагалось море, в котором жило множество доисторических обитателей.

«Через миллионы лет пришел ледник, вместе с которым и другие интересные представители вымершей фауны. Животные давно вымерли, но упоминания о них до сих пор хранят наши недра», — рассказал Фирсов.

«Варавинский овраг» в Сергиево-Посадском городском округе, «Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы» в городском округе Домодедово, «Стратотипический разрез Гжельского яруса каменноугольной системы» в Раменском городском округе — самые известные в Подмосковье ООПТ. Здесь находятся окаменелости, известняки и доломиты.

Создание особо охраняемых природных территорий в таких местах позволяет сохранить уникальное природное достояние, представляющее научную ценность.

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