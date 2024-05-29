Минэкологии проверило Поливановский пруд после обращения жителей Подольска

Фото: Минэкологии МО.

Сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства провели проверку состояния Поливановского пруда. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревни Бережки городского округа Подольск о возможной гибели рыбы.

В ведомстве оперативно отреагировали на сигнал, однако специалисты не обнаружили антропогенного воздействия, которое могло привести к загрязнению водоема.

«Замора рыбы тоже не зафиксировано, возможна гибель единичных экземпляров. По мнению экспертов, это связано с повышенной для данного периода температурой воды, что спровоцировало развитие паразитических организмов рыб, заболеваемость аргулезом и лигулезом, а также с токсическим воздействием бурно развивающихся сине-зеленых водорослей», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты Росрыболовства продолжат наблюдать за состоянием воды в водоеме.

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