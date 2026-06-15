Минэкологии провело проверки в водоохранных зонах Подмосковья

Инспекторы Минэкологии Московской области вместе с представителями полиции, МЧС, Комитета лесного хозяйства и народной дружины провели надзорные мероприятия в городских округах Коломна и Котельники. Цель проверок — пресечение нарушений природоохранного законодательства в местах массового отдыха граждан.

В Коломне инспекторы обследовали водоохранную зону реки Ока в районе пляжа Щурово. Были выявлены автовладельцы, допустившие стоянку транспортных средств на открытом грунте. В отношении нарушителей составлены три протокола по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.

В Котельниках проверка проходила в водоохранной зоне Большого и Малого Люберецких карьеров. Здесь также был выявлен автовладелец, припарковавший автомобиль на открытом грунте в неположенном месте. Составлен протокол по той же статье КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники МЧС и Комитета лесного хозяйства зафиксировали разведение открытого огня в неустановленном месте. В отношении нарушителей составлено пять протоколов.

«Водоохранные зоны — не место для свободной парковки автомобилей и пикников с кострами», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он подчеркнул, что стоянка машин на грунте вблизи воды наносит вред береговой линии и водному объекту, а огонь может привести к серьезным пожарам.

Минэкологии призывает жителей и гостей региона соблюдать природоохранное законодательство, не оставлять автомобили и мусор в водоохранных зонах, а также не разводить костры вне специально оборудованных мест.