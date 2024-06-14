Минэкологии проследит за соблюдением природных законов в Балашихе по обращениям жителей

Фото: Фото Минэкологии МО.

Инспекторы экологического надзора выявили четыре нарушения природоохранного законодательства в Балашихе. О загрязнении окружающей среды сообщили местные жители.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушителями оказались предприятие по производству металлических свай, два автосервиса и местный предприниматель — все они не поставили на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду.

«Всем объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — пояснил Фирсов.

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