Сегодня 17:58 Минэкологии проследит за соблюдением природных законов в Балашихе по обращениям жителей Фото: Фото Минэкологии МО.
Инспекторы экологического надзора выявили четыре нарушения природоохранного законодательства в Балашихе. О загрязнении окружающей среды сообщили местные жители.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушителями оказались предприятие по производству металлических свай, два автосервиса и местный предприниматель — все они не поставили на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду.
«Всем объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — пояснил Фирсов.
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