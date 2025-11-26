Минэкологии призвало усилить муниципальный контроль в Ступине

Представители Минэкологии Московской области обнаружили нарушение водоохранного законодательства в Ступине. Поводом для проверки стало сообщение о подозрительных работах рядом с деревней Калянино.

В ведомстве установили, что неизвестные оборудовали переезд через реку Соломинку, которая является притоком Сосенки. Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин отметил, что разрешения на использование водного объекта никто не подавал.

Поскольку переезд появился на земельном участке, находящемся в неразграниченной государственной собственности, ответственность за него несет муниципалитет. Администрации округа направили предостережение о недопустимости нарушений и рекомендовали усилить контроль за территорией.

Ранее в Ступине уже выдавали подобное предостережение владелице участка в деревне Гридюкино, где обнаружили признаки незаконной добычи полезных ископаемых.