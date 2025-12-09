Минэкологии призвало прекратить земляные работы вблизи ручья в Видном

В Ленинском округе представители Минэкологии Московской области провели проверку на предмет возможного нарушения, которое могло повлиять на приток реки Купелинки. По данным ведомства, на земельном участке в Видном проводили земляные работы в непосредственной близости от водного объекта.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что сотрудники министерства осмотрели участок, принадлежащий частному лицу, и выявили признаки таких работ. По итогам проверки владельцу земли объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отмечается, что за последний месяц это уже второй случай, когда специалисты Минэкологии вынуждены защищать водные объекты в Видном. Ранее аналогичное предостережение вынесли МБУ «ДорСервис» Ленинского округа за организацию сброса сточных вод в приток реки Битца без оформления разрешения на пользование водным объектом.