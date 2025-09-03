Минэкологии призвало поддержать заповедные территории Подмосковья

Продолжается онлайн-голосование премии «Russian Traveler Awards 2025». Это ежегодный конкурс, который посвящен развитию туризма в России и за ее пределами, а также поддержке индустрии гостеприимства. В числе номинантов — особо охраняемые природные территории, где развивают экотуризм и проводят мероприятия по экологическому просвещению.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин отметил, что в этом году в конкурсе участвуют две заповедные территории региона — Приокско-Террасный биосферный заповедник и национальный парк «Лосиный остров». По его словам, здесь работают настоящие профессионалы, которые делают все, чтобы как можно больше людей смогли увидеть и полюбить природу.

Он добавил, что Приокско-Террасный заповедник в этом году отмечает 80-летие, и победа в премии стала бы отличным подарком для коллектива. Онлайн-голосование продлится до 31 октября, а в конце ноября определят победителей премии.