Нарушения экологического законодательства пресекли в Подмосковье

Специалисты Министерства экологии Московской области совместно с сотрудниками полиции обнаружили и пресекли нарушения экологического законодательства в Химках, Раменском и Одинцовском округах. В Одинцовском округе последствия нарушения были устранены.

«В Химках, вблизи деревни Лунево, наши специалисты совместно с сотрудниками УМВД России по округу пресекли деятельность незаконной точки приема строительных отходов, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Полицейские задержали три самосвала».

Аналогичное нарушение было зафиксировано около деревни Велино в Раменском округе, где также был задержан самосвал с отходами. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Министр добавил, что вблизи деревни Сколково в Одинцовском округе по настоянию сотрудников министерства была ликвидирована незаконная свалка, а ее организатор также привлечен к ответственности.