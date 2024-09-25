Минэкологии предупредило о начале брачного периода у оленей в Подмосковье
У лесных оленей в Подмосковье начинается брачный период. Об этом жителей предупредили сотрудники Управления госохотнадзора Минэкологии.
Сейчас самцы оленей начинают активно проявлять себя, они издают громкие звуки, похожие на рев, бьют рогами о стволы деревьев. Встреча с животным в этот период времени может быть опасной, поэтому следует вести себя осторожно. Особенно это касается собачников, которые гуляют с питомцами на природе. Лай может спровоцировать оленя, стать раздражителем.
Олени оспаривают между собой лидерство и нередко ранят друг друга. Если встретили травмированное животное в лесу, не нужно к нему приближаться. Рассказать о случае можно по номеру 112. Специалисты примут меры для спасения самца.
Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, особенно в ночное время. Нередко олени или лоси выбегают на проезжую часть и становятся причиной аварий.
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