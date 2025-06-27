Минэкологии представило расширенный перечень беспозвоночных в Подмосковье

По поручению Министерства экологии и природопользования Подмосковья составили обновленный список животных, которые обитают на территории региона. В него включили данные о новых находках, в том числе, беспозвоночных.

«Московская область может по праву гордиться своим богатым и разнообразным животным миром. Обновленный перечень лишь подтверждает, что наш регион является домом для множества видов, от крупных млекопитающих до маленьких беспозвоночных, и требует бережного отношения к этому уникальному природному наследию», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сейчас в перечне значится 5,2 тысячи видов животных. В списке указаны 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 видов земноводных, семь видов пресмыкающихся и 4,8 тысячи видов беспозвоночных. По сравнению с прошлым годом список увеличился на 100 новых видов беспозвоночных.

Так, в обновленный перечень вошли новые представители таких отрядов, как тараканы, сеноеды, кожееды, мухи и плодовые мушки, тли и другие.