Минэкологии предотвратило загрязнение реки Гжелки в Раменском

Представители Минэкологии Подмосковья вынесли предостережение владелице участка в селе Гжель в Раменском округе о недопустимости загрязнения реки. Поводом стало обращение граждан о незаконном размещении отходов у водоема.

Осмотр показал, что рядом с участком велись работы по обустройству подъездных путей, отсыпанных асфальтовой крошкой, на расстоянии около десяти метров от реки Гжелки. Отсутствие защитных сооружений в водоохранной зоне создает риск загрязнения. Минэкологии потребовало устранить нарушение, оставив ситуацию на контроле.

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