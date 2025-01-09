Минэкологии предотвратило незаконный сброс отходов в Раменском

Инспекторы эконадзора Московской области предостерегли владельца земельного участка в деревне Бритово Раменского округа от загрязнения территорий. Ранее о нарушении земельного законодательства в населенном пункте сообщили местные жители.

Во время осмотра участка вблизи реки Свинец инспекторы выявили признаки размещения размываемых грунтов в водоохранной зоне. Помимо этого, они обнаружили частичное перекрытие водотока реки, что также является нарушением.

Владельцем земельного участка оказалась местная управляющая компания. Так как речь идет об участке земель сельскохозяйственного назначения, материалы обследования направили в Россельхознадзор. Сотрудники ведомства провели собственную проверку и объявили владельцу собственное предостережение.