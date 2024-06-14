Минэкологии предостерегло жительницу Ступина от загрязнения земель
Инспекторы эконадзора Московской области провели проверку в Ступине. Ранее местные жители пожаловались на незаконное размещение отходов в селе Ивановское.
«В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом „КамАЗ“, сбрасывал отходы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. Владелице, которая не обеспечила сохранность земель, объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Фирсов напомнил, что правообладатели и арендаторы земель несут ответственность за их состояние и целевое использование.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.
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