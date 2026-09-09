Минэкологии предостерегло жителей Подмосковья от сбора ядовитых лесных ягод

В лесах Московской области сейчас можно встретить вороний глаз, который легко узнать по одиночной черной ягоде с характерным сизым оттенком. В Министерстве экологии и природопользования региона сообщили, что многолетнее растение представляет опасность.

Плоды часто путают с черникой, хотя они крайне токсичны.

«Но опасен не только вороний глаз. Начинающие собиратели часто путают со съедобной красной смородиной ядовитую жимолость лесную, с черемухой — опасную крушину ломкую. Следует также различать виды бузины: черная съедобна, а красная может вызвать отравление. Поэтому, если нет уверенности в виде ягод, лучше их не собирать», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Специалисты рекомендуют придерживаться простого правила во время лесных прогулок: собирать только те ягоды, в безопасности которых есть полная уверенность. Даже съедобные плоды следует употреблять в умеренных количествах.