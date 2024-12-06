Минэкологии предостерегло от загрязнения ручья в Королеве

Представители Минэкологии Подмосковья провели проверку в Королеве. Ранее от местных жителей поступила информация о возможном сбросе сточных вод в Дулев ручей в микрорайоне Текстильщики.
Во время осмотра выявили нарушения: в береговой зоне ручья на землях неразграниченной государственной собственности обнаружили инженерные сети. Сброс сточных вод на момент проверки не зафиксировали, однако администрация округа получила предостережение о недопустимости нарушений.
Ранее аналогичное предупреждение вынесли по факту сброса в Нехлюдов ручей. Ситуация в Королеве остается под контролем Минэкологии.
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