Минэкологии предостерегло от загрязнения ручья в Королеве

Представители Минэкологии Подмосковья провели проверку в Королеве. Ранее от местных жителей поступила информация о возможном сбросе сточных вод в Дулев ручей в микрорайоне Текстильщики.

Во время осмотра выявили нарушения: в береговой зоне ручья на землях неразграниченной государственной собственности обнаружили инженерные сети. Сброс сточных вод на момент проверки не зафиксировали, однако администрация округа получила предостережение о недопустимости нарушений.

Ранее аналогичное предупреждение вынесли по факту сброса в Нехлюдов ручей. Ситуация в Королеве остается под контролем Минэкологии.