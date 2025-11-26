Минэкологии потребовало устранить незаконные свалки в Раменском

Представители Министерства экологии Московской области провели выездную проверку в Раменском округе после обращений местных жителей о незаконных свалках. Они пожаловались на мусор на сельхозземлях.

В ведомстве сообщили, что признаки складирования отходов на открытом грунте обнаружили в двух местах. В деревне Заболотье навалы мусора находились на участке, предназначенном для складских помещений, а в поселении Софьинское — на земле, используемой для сельскохозяйственного производства. Все участки принадлежат частным лицам, которым уже направлены предостережения о недопустимости нарушений, подчеркнули в Минэкологии.

Ранее ведомство уже приводило в порядок площадки для складирования снега в Раменском, убрав накопившиеся отходы. Ситуация с незаконными свалками остается на контроле.