Минэкологии потребовало прекратить загрязнение реки Ламы в Волоколамске

Как сообщил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, обследование провели на земельных участках животноводческого предприятия «Тиэйч-Рус Милк Фуд».

«Установлено, что на одном из них имеется сеть мелиоративных каналов с выводом в реку Ламу. Здесь же проложен шланг, по которому на участок происходит откачка отходов из бетонного резервуара, обустроенного вблизи коровников. На почве обнаружены признаки размещения отходов животноводства, которые самотеком поступают в мелиоративный канал, имеющий гидравлическую связь с рекой», — пояснил министр.

В результате предприятию объявили предостережение и потребовали прекратить загрязнение водоема. Сотрудники «Мособлэкомониторинг» взяли пробы из реки для лабораторного анализа, после чего будут приняты меры воздействия на нарушителей, а прокуратура даст оценку произошедшему.

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