Минэкологии потребовало прекратить добычу подземных вод в Раменском

Фото: Минэкологии МО.

Инспекторы Министерства экологии Подмосковья провели проверку в Раменском городском округе. Соответствующие мероприятия прошли после обращения местной жительницы по поводу незаконной добычи подземных вод неподалеку от деревни Пласкинино.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в ходе обследования территории СНТ «Тишина», указанного в жалобе, была обнаружена работающая скважина без соответствующей лицензии.

«За лицензией на недропользование СНТ не обращалось», — указал Фирсов.

По результатам проверки СНТ было выдано предостережение о недопустимости нарушений. Представители Минэкологии требует немедленно прекратить незаконную добычу.

Использование недр без лицензии влечет за собой административное наказание: для граждан — штраф от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

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