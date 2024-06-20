Минэкологии потребовало обеспечить свободный проход к реке в Раменском
Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверку земельных участков в деревне Костино Раменского городского округа. Местные жители пожаловались, что к водному объекту ограничили доступ.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в результате осмотра было подтверждено, что на двух участках установлено ограждение вокруг пруда, образованного рекой Песоченкой.
«В ограждении имеются калитки, однако они закрыты на замок. Таким образом, свободный доступ граждан к пруду ограничен, что является нарушением Водного кодекса России», — указал Тихон Фирсов.
Владельцам участков, которые ограничили доступ к пруду и реке, были направлены предупреждения о несоблюдении обязательных требований после проведенного надзора.
Также стало известно, что аналогичные предупреждения были отправлены владельцам участков в коттеджном поселке «Дача на озере» в городском округе Кашира. Двое граждан ограничили доступ к реке Медведке и Малеевскому пруду.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».