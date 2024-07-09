Минэкологии потребовало исключить риск загрязнения реки Течеры в Раменском

Фото: Минэкологии МО.

Инспекторы Минэкологии Подмосковья проверили сообщение жителей Раменского о возможном загрязнении реки Течеры. Администрации округа предложили меры, которые помогут предотвратить попадание в воду стоков с дороги.

«Наши сотрудники осмотрели переезд через реку на дороге от деревни Фенино до коттеджного поселка „Трошково Светлое“. К переезду ведет грунтовая дорога, которая не оборудована системой ливневой канализации для отвода стоков», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Признаков загрязнения воды в Течере не обнаружили: она прозрачная, без посторонних запахов. Тем не менее, администрации Раменского округа объявили предостережение о недопустимости нарушения и предложили оборудовать переезд системой отвода ливневых стоков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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