Минэкологии потребовало 10 млн рублей за ущерб от свалки в Богородском округе

Специалисты Минэкологии Подмосковья обнаружили незаконную валку в Богородском округе. Ущерб землям был оценен в более чем 10 миллионов рублей. Иск о возмещении средств направили в Ногинский городской суд.

Нагромождение отходов заметили на участке, предназначенном для индивидуальной застройки в деревне Починки. Территория не охранялась и не была огорожена. Вероятно, это и провоцировало нарушителей сгружать на нее мусор.

«Эксперты провели маркшейдерские исследования, лабораторный анализ проб отходов и рассчитали сумму ущерба, нанесенного почвам, которая превысила 10 миллионов рублей», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Выяснилось, что владелец участка — частное лицо, которое сдает это место в аренду другому гражданину. Минэкологии Подмосковья уточнило, что ответственность за свалку в суде будут нести двое. Ведомство намерено взыскать с них всю сумму ущерба.