Минэкологии Подмосковья выявило признаки нарушения законодательства в Королеве

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области обнаружили нарушения природоохранного законодательства в Королеве. Надзорное мероприятие было проведено после обращения руководителя одной из местных компаний. Он сообщил, что работа бетонного завода нарушает систему водоотведения и приводит к незаконной добыче подземных вод.

«Наши сотрудники осмотрели указанный участок по Ярославскому проезду в Королеве, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Как выяснилось, здесь действительно расположен бетонный завод, который на момент осмотра был законсервирован. Также имеются признаки обустройства водозаборного узла, тогда как лицензию на недропользование в этой локации министерство не выдавало».

Собственник земельного участка, на котором расположен завод, получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.