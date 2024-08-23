Минэкологии Подмосковья: воздух в большинстве округов оказался чистым на неделе

Фото: Минэкологии МО.

В подведомственном Минэкологии Подмосковья ГКУ «Мособлэкомониторинг» проанализировали данные со стационарных постов контроля качества воздуха за неделю. Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов сообщил, что с понедельника ситуация оставалась благоприятной.

Он отметил, что в большинстве округов воздух был чистым, и среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных норм. Однако, в Ленинском округе, Мытищах и Люберцах периодически фиксировались превышения среднесуточных концентраций оксида азота. Это вызвано интенсивным движением автотранспорта.

Фирсов также добавил, что локальные источники загрязнений могут находиться в промышленных зонах этих округов. За семь дней жители сообщали о случаях обжигания проводов на пунктах приема металлолома, однако, эксперты установили, что превышений ПДК не обнаружено.

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Lu Hanxin/Xinhua

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