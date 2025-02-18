Минэкологии Подмосковья: в Мытищах появились первые подснежники

Начало 2025 года выдалось необычно теплым для зимы. Обычно в январе в Подмосковье лежит снег и стоят морозы, но в этом году температура держится выше нуля, а снег так и не установился. Минэкологии Подмосковья напомнило об опасности, которую влечет за собой аномальное тепло.

Теплая погода влияет на природу. Некоторые животные, которые обычно спят зимой, становятся активными. Растения тоже реагируют на аномальное тепло — так, в Мытищах уже появились первые подснежники, хотя до весны еще далеко.

Однако такая погода несет и угрозы. Лед на водоемах остается хрупким и ненадежным. Ведомство призывает гостей и жителей Подмосковья быть осторожными, не выходить на тонкую поверхность рек и озер, особенно с детьми, и объяснить им, почему это опасно.