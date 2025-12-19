Минэкологии Подмосковья стало лауреатом Национальной премии «Безопасный город»

Министерство экологии Подмосковья стало лауреатом I Национальной премии «Безопасный город». Ведомство заняло первое место в номинации «Биосфера» с проектом «ОССиГ-контроль» — интеллектуальной платформой для выявления несанционированного перемещения отходов строительства, сноса и грунтов.

Конкурс проводился по 35 различным номинациям. В них оценивали достижения регионов в создании интеллектуальных систем видеонаблюдения, экологического мониторинга, безопасности дорожного движения, защите критической инфраструктуры и других направлениях.

В церемонии вручения премии принял участие заместитель министра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян.

«Мы благодарны экспертному сообществу и организаторам за высокую оценку нашего проекта. Это не только признание наших усилий, но и подтверждение правильности подхода. Конкретные цифры говорят сами за себя: на 65,5% сократилось образование новых свалок», — отметил он.

Вручение наград прошло в рамках VI Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Безопасная среда» в Москве. Мероприятие является значимым событием для обсуждения ключевых тенденций цифровизации, импортозамещенения и кибербезопасности.

Ознакомиться с полным списком лауреатов можно на официальном сайте события.