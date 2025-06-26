Минэкологии Подмосковья сообщило о старте международного просветительского проекта

Стартовал прием заявок на участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит Неправительственный экологический фонд имени Вернадского. Конкурс направлен на продвижение идей устойчивого развития и поощрение проектов, которые помогают формировать экологическую культуру и имеют практическую ценность.

«Это один из самых масштабных проектов последних лет в области экологической культуры и просвещения. В прошлом году в оргкомитет поступило более 400 заявок из 64 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, ярко была представлена и наша область», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку можно до 30 сентября 2025 года. Принять участие могут как организации, так и отдельные люди. Участие возможно в нескольких направлениях: проекты в сфере экопросвещения для широкой аудитории, экологическое образование в детсадах, школах, колледжах и вузах, инициативы от граждан, которые уже реализовали свои экопроекты, а также семейные проекты, направленные на решение экологически важных задач.

С дополнительной информацией о порядке участия можно ознакомиться на сайте.