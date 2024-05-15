Минэкологии Подмосковья сообщило о начале полетов у птенцов | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:37 Минэкологии Подмосковья сообщило о начале полетов у птенцов Ульянов А.И.

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Период гнездования у птиц в самом разгаре, у большинства уже появились птенцы. Сейчас они пытаются встать на крыло и в процессе обучения могут упасть в траву. Жителям Подмосковья объяснили, что делать при встрече со слетками.

В Минэкологии Подмосковья часто поступают вопросы от жителей, нашедших слетков на земле и обеспокоенных их будущим. Министр экологии Тихон Фирсов объяснил, что сейчас птенцы учатся летать и часто их можно встретить на земле или ветках вблизи гнезда. Это совершенно нормальная ситуация и помогать пернатым не нужно. Рядом, скорее всего, находятся родители, которые занимаются поиском пропитания. Забирать птенца домой не стоит.

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«Человеку без опыта и зоологического образования хочется помочь всем, однако такие действия в большинстве случаев являются ошибкой. Лучший дом для дикого зверя — это природа», — напомнил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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