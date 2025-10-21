Минэкологии Подмосковья рассказало о подготовке дятлов к зимним холодам

В то время как большинство перелетных птиц отправились в теплые края, обитающие в Московской области дятлы начали подготовку к холодам. Как лесные санитары приспосабливаются к суровым условиям, рассказали специалисты Минэкологии региона.

Дятлы, в отличие от других насекомоядных пернатых, умеют находить еду даже зимой. Для этого у них есть мощный клюв и длинный язык. Два этих инструмента позволяют птицам доставать личинок из-под коры и из глубоких стволов деревьев.

Также, чтобы не остаться голодными, осенью дятлы активно запасаются орехами, желудями и семенами. Кроме того, в холода их источником питания становятся и семена хвойных деревьев.

«На территории Московской области обитает четыре вида дятлов, занесенных в Красную Книгу Подмосковья. Это зеленый дятел, седой дятел, средний пестрый дятел и трехпалый дятел. Все эти пернатые находятся под охраной, и наша общая задача — бережно к ним относиться», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Также он призвал не пугать лесных докторов и стараться наблюдать за их размеренной жизнью со стороны.