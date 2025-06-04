Минэкологии Подмосковья рассказало о новом способе борьбы со свалками на участках

В России выпустили новое постановление правительства, обозначающее четкие критерии неиспользования земельных участков. Собственникам предоставляют три года на приведение территорий в порядок.

Признаками неосвоения земель считаются захламление более 50% площади участка, зарастание сорняками выше одного метра или древесной растительностью, а также отсутствие построек в течение пяти лет.

В Московской области давно ждали вступления в силу данного постановления.

«Это дает нам действенный инструмент для борьбы с незаконными свалками, поскольку одним из главных критериев неосвоения земель названо захламление или загрязнение более половины площади участка, не устраненное в течение года после фиксации нарушения», — пояснил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин

При выявлении несоответствий тексту постановления собственник получит предписание о приведении территории в порядок. Если в установленный срок нарушения не будут исправлены, возможна процедура изъятия участка через суд.