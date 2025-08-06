Минэкологии Подмосковья провело встречу по вопросу обращения со стройотходами

Министерство экологии и природопользования Подмосковья провело встречу с представителями компаний, которые занимаются приемом и переработкой строительных отходов в регионе. Ведомство представило новый проект — цифровую систему «Единый контур обращения со строительными отходами».

Разработка объединит несколько уже действующих онлайн-сервисов и сделает процесс работы с отходами более прозрачным и удобным. Также на встрече озвучили новые правила для переработчиков: теперь дважды в месяц они должны отправлять в министерство чек-лист, подтверждающий, что их площадки соответствуют установленным требованиям.

«Сегодня мы делаем важный шаг к системной работе со строительными отходами в Подмосковье. Новая команда министерства, современные цифровые инструменты и четкие правила для перевозчиков — это основа для прозрачной и экологически ответственной отрасли. Наша цель — не просто контроль, а создание эффективной системы, где каждый участник понимает свою ответственность перед жителями и окружающей средой», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конце встречи участники задали интересующие вопросы, и ведомство подчеркнуло, что готово к открытому диалогу — все предложения обязательно рассмотрят.