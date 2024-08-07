Минэкологии Подмосковья проведет месячник против африканской чумы у свиней

Месячник «Дикий кабан» пройдет в Подмосковье. Его главная цель — обеспечить биологическую защиту, а именно предупредить вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в свиноводческих хозяйствах региона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, это очень актуальное мероприятие, так как по сообщению Минсельхоза России анализ развития эпизоотической ситуации по АЧС в 2018–2023 годах показал, что количество регионов с проявлением природных очагов заболевания увеличилось вдвое.

«В Подмосковье ситуация благоприятная, вспышек пока не случалось, но обстановку следует держать на постоянном контроле. Поэтому мы проинформировали об операции охотпользователей и проведем совместные мероприятия по предупреждению распространения АЧС», — пояснил Фирсов.

Во время месячника специалисты будут патрулировать охотничьи угодья на предмет обнаружения больных или павших кабанов с последующим отбором биоматериала для лабораторных исследований.

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