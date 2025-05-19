Минэкологии Подмосковья призвало жителей не разрушать муравейники

На прогулках в лесах и заповедниках Московской области можно встретить муравейник, и даже не один. В Минэкологии Подмосковья напомнили об их важности в экосистеме и призвали жителей региона бережно относиться к таким природным постройкам.

Их разрушение негативно сказывается на почве, растениях и лесных обитателях, отметили в ведомстве.

Муравейники — важные элементы лесного биоценоза. Они защищают диких животных зимой и выступают «санитарными ваннами» для птиц. Большое количество муравейников — свидетельство зрелости и устойчивости леса. Сами муравьи защищают лес от вредителей, разрыхляют и удобряют почву, распространяют семена, а также увеличивают число обитающих птиц.

В Минэкологии МО призвали жителей и гостей региона не уничтожать объекты лесной экосистемы и сохранять условия для их жизни. Так получится позаботиться о будущем лесов и благополучии окружающей среды.