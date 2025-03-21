Минэкологии Подмосковья призвало усилить контроль за строительными отходами

Министерство экологии Московской области призвало администрации округов усилить контроль за незаконным размещением строительных отходов. Это решение приняли после жалоб жителей на свалки возле домов через портал «Добродел».

Муниципалитетам предложили провести проверку территорий возле многоквартирных домов, особенно тех, где идет капитальный ремонт. При обнаружении строительного мусора, его необходимо вывезти на специальные объекты для переработки.

Минэкологии также напомнило, что в Реестре объектов, имеющих доступ к системе «Электронный талон ОССиГ», уже числится более 80 комплексы по переработке смешанных строительных отходов.

О том, как правильно организовать вывоз строительных отходов, можно прочитать на сайте.