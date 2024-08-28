Минэкологии Подмосковья призвало школьников присоединиться к акции «Дети сажают цветы»

Фото: Пресс-служба Минэкологии МО

В России стартовала акция «Дети сажают цветы», инициированная Всероссийским обществом охраны природы. Минэкологии Московской области поддержало инициативу и призвало школьников присоединиться к акции.

Клумба с живыми цветами станет лучшим подарком педагогам на 1 сентября. Экологи также подчеркивают, что пластиковая упаковка от букетов наносит вред окружающей среде.

«В августе еще не поздно высадить в открытый грунт возле учебных заведений многолетние травянистые и луковичные цветы, которые весной будут радовать глаз и педагогов, и родителей, и самих детей», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отмечается, что в августе для высадки в открытый грунт подходят различные цветы и декоративные растения, такие как флоксы, пионы, незабудки, гиацинты и другие.

Ранее Ассоциация природопользователей предложила Минприроды России создать систему сбора и переработки увядших букетов. По их мнению, это позволит сократить объем отходов и принести как экологическую, так и экономическую выгоду.

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