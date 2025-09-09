Минэкологии Подмосковья призвало не забирать домой животных из леса

В Подмосковье у зайцев появилось потомство. Некоторые любители природы не могут устоять перед соблазном взять домой милого маленького зверька. Специалисты предупредили, почему этого делать не стоит.

«В благоприятных условиях, когда зима и лето теплые, гон у зайцев может продолжаться круглый год. Обычно выделяют три периода размножения: первые зайчата появляются в апреле — начале мая, второй выводок — в конце мая — июне, третий — в августе. Сейчас как раз прошел третий гон, и зайцы обзавелись потомством», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Зайцы, в отличие от кроликов, всегда остаются дикими. Они требуют особое кормление, уход, содержание. Эти зверьки намного подвижнее, местами агрессивны. Также они могут портить мебель и другую домашнюю утварь.

Некоторые, подержав зайца дома, относят питомца обратно в лес. В таком случае есть риск, что животное просто не сможет приспособиться к дикой жизни: умрет от голода зимой, не умея добыть пищу, или от болезней из-за отсутствия иммунитета. Поэтому зоологи призывают обходить выводок стороной.