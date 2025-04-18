Минэкологии Подмосковья призвало не тревожить птиц в период гнездования

С приходом весны у птиц начинается период гнездования. Министерство экологии Подмосковья просит жителей быть внимательными и бережно относиться к природе, особенно в местах, где обитают птицы.

Гнездование у птиц в Московской области обычно длится с апреля по июль. Некоторые виды, например хищные птицы, начинают процесс раньше. В это время они строят гнезда, высиживают яйца и кормят птенцов.

В ведомстве напомнили несколько простых правил, которые позволят позаботиться о пернатых. Важно не шуметь в лесах и парках, не включать громкую музыку, выгуливать собак на поводке, а также не трогать птенцов, выпавших из гнезда.

Важно помнить, что уничтожение гнезд или отлов редких птиц — это нарушение закона, за который предусмотрена административная ответственность.