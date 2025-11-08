Минэкологии Подмосковья призвало не подкармливать водоплавающих птиц осенью

Минэкологии Московской области просит жителей и гостей региона соблюдать сроки подкормки водоплавающих птиц. Делать это стоит только с приходом устойчивых морозов.

Из-за аномально теплой погоды водоплавающие птицы Подмосковья не спешат улетать на зимовку. Многие виды, в том числе лебеди и огари, переносят перелет, пока имеют благоприятный климат и корм. Подкормка создает у них иллюзию доступности пищи и нарушает процессы миграции.

Специалисты отмечают, что пернатые часто не хотят улетать из региона на время холодов, им приходится обитать на незамерзающих участках рек и водоемов. Однако они должны сами находить пропитание, пока у них есть доступ к воде и естественной пище.

Водоплавающим вредны соленые, жаренные, перченые продукты, белый хлеб, сдоба, пшено, миндаль и фрукты. Для их подкормки уже с приходом морозов, как отмечают эксперты, лучше использовать комбикорм.

В ведомстве также призывают не забирать птиц домой для оказания помощи. Сделать это неподготовленный человек не может, а за изъятие редких видов из природы предусмотрена административная ответственность.