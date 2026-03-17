Минэкологии Подмосковья приступит к расчистке водоемов в Сергиево-Посадском округе

Министерство экологии и природопользования Московской области начало готовить проект по расчистке Гефсиманских прудов и Вифанского водохранилища. Эти работы проведут в рамках федерального проекта «Вода России».

Сейчас специализированные подрядные организации проводят на водных объектах инженерные изыскания. На основе полученной информации сформируют проектную документацию, где будут указаны объемы, стоимость и технология будущей расчистки.

Гефсиманские пруды и Вифанское водохранилище имеют большое историческое значение для региона. После расчистки улучшится качество воды и внешний вид водоемов, а также прекратится заболачивание территории. Кроме того, это создаст комфортные условия для отдыха местных жителей и гостей Сергиева Посада.