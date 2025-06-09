Минэкологии Подмосковья пригласило жителей на творческий конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на творческий конкурс «Эколог: человек, ученый, герой». Все жалеющие могут представить свои работы на тему важности профессии.

Конкурс организовал фонд имени Вернадского. Он направлен на переосмысление образа эколога через творчество и его значение в науке и обществе.

«До сих пор в общественном сознании образ эколога до конца не сформирован, значение профессии не раскрыто. Кого можно так назвать — профессионала природоохранной работы? Ученого? Или каждого человека, который не равнодушен к проблемам окружающей среды и предпринимает что-то в ее защиту? Участники конкурса призваны ответить на эти вопросы», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Принять участие в конкурсе могут все желающие школьники, студенты, педагоги, представители бизнеса или общественных организаций. Работы будут принимать до 5 октября. Это могут быть рисунки, плакаты, иллюстрации, анимации, видеоролики и другие проекты.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.