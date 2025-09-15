Минэкологии Подмосковья пригласило жителей на конкурс фотографий рек и озер

Начался прием работ на Всероссийский конкурс «Водные достояния России (осень) — 2025». На конкурс принимают фотографии любых пресноводных объектов, кроме морей и соленых водоемов. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Все снимки необходимо сделать осенью на территории России без использования искусственного интеллекта и с минимальной обработкой в фоторедакторах. Участвовать могут только лица старше 18 лет.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс дает возможность обратить внимание на состояние водоемов, подчеркнуть их красоту и уязвимость, а также важность их охраны.

Участники могут представить работы в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». К фотографиям необходимо приложить короткое описание с указанием места и времени съемки.

Для участия необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и направить на почту konkurs@favr.ru ссылку на файлообменник Яндекс.Диск с качественными изображениями в формате JPEG, подписанное соглашение и приложения.