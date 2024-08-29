Минэкологии Подмосковья пригласило принять участие в премии общества «Знание»

Стартовал прием заявок на награду «Знание.Премия», учрежденную Российским обществом «Знание». Эта просветительская награда создана для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров и популяризаторов науки, а также для отметки просветительских проектов из различных областей.

В 2024 году премия пройдет в четвертый раз и включает новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере „Экология и туризм“». В Подмосковье мероприятие поддерживает Министерство экологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что экопросвещению и экологическому образованию придается большое значение. Он отметил, что в регионе работают множество педагогов и просветителей, которые реализуют образовательные и познавательные программы в области экологии. Фирсов пригласил всех заинтересованных принять участие в мероприятии, подчеркнув, что его организует одна из старейших просветительских организаций России, отмечающая в этом году свой 77-летний юбилей.

«„Знание“ — уважаемое, авторитетное общество с яркой историей, поэтому нет сомнений, что Премия пройдет на высоком уровне», — добавил Фирсов.

Номинантами «Знание.Премия» могут стать педагоги, просветители и организации, внесшие значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах. С более подробной информацией о проведении премии можно ознакомиться на сайте.

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