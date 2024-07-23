Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»

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Стартовал прием работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли». К участию приглашают ребят от трех до 16 лет, сообщили в Минэкологии Московской области.

«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр попросил родителей рассказать детям о конкурсе, о значении воды и водоемов и помочь им принять участие. Подать заявку можно на сайте рисуюводу.рф до 18 октября. Победителей определят до 1 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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