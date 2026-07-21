Минэкологии Подмосковья пригласило мололдежь на творческий конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на международный конкурс-выставку детского творчества «Красная книга глазами детей». Прием заявок продлится до 1 декабря.

Проект направлен на воспитание у детей и молодежи бережное отношение к природе, отметили в подмосковном Минэкологии.

К участию приглашают широкую аудиторию: дошкольников, школьников, а также учащихся учреждений дополнительного и профессионального образования. Работы можно представить в нескольких номинациях: живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно‑прикладное искусство, эссе и поэзия.

Подать заявку и направить творческие работы можно до 1 декабря. Подробная информация о порядке участия размещена по ссылке.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 3,3 тысячи человек из 15 стран, а более 900 работ вошли в сборник лауреатов.