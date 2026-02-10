Минэкологии Подмосковья пригласило любителей птиц на всероссийский конкурс
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский орнитологический конкурс «Находка года». На него необходимо представить фото и видео уникальных наблюдений и редких видов птиц на территории регионов.
Минэкологии Подмосковья ведет ежегодный мониторинг видов, внесенных в Красную книгу области. Его ведут профессиональные биологи и экологи.
«Если удастся привлечь к этому бердвотчеров, любителей птиц, копилка знаний о редких видах может быть существенно больше. Это поистине народная орнитология, поэтому мы приглашаем подмосковных любителей природы присоединиться к конкурсу», — сказал глава министерства Виталий Мосин.
Заявки на конкурс будут принимать до 15 марта. Материалы можно прислать по адресу электронной почты birders@mail.ru.