Минэкологии Подмосковья пригласило любителей птиц на всероссийский конкурс

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский орнитологический конкурс «Находка года». На него необходимо представить фото и видео уникальных наблюдений и редких видов птиц на территории регионов.

Минэкологии Подмосковья ведет ежегодный мониторинг видов, внесенных в Красную книгу области. Его ведут профессиональные биологи и экологи.

«Если удастся привлечь к этому бердвотчеров, любителей птиц, копилка знаний о редких видах может быть существенно больше. Это поистине народная орнитология, поэтому мы приглашаем подмосковных любителей природы присоединиться к конкурсу», — сказал глава министерства Виталий Мосин.

Заявки на конкурс будут принимать до 15 марта. Материалы можно прислать по адресу электронной почты birders@mail.ru.